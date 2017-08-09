Амир Хуслютдинов: "Единственный плюс – этот человек позвонил на стадион не в 19.30"

Известный болельщик "Спартака" Амир Хуслютдинов (он же Профессор) похвалил специальные службы за оперативную реакцию после того как десятки людей были эвакуированы с "Открытие Арены" – домашнего стадиона красно-белых. Причиной, напомним, послужил звонок неизвестного, сообщившего об угрозе взрыва. Возникло подозрение, что звонивший был нетрезв. На стадионе была организована проверка, а нарушитель вскоре найден и доставлен в отдел полиции.

– Инцидент никак не исчерпан, потому что с безопасностью шутить… Мы помним, как в Лужниках погибли наши близкие, – говорит Хуслютдинов. – Безопасность – превыше всего. Единственный плюс, который вижу в этой ситуации, что этот человек позвонил не в 19.30, когда на стадионе были бы уже люди, и, возможно, началась бы паника, потому что у толпы нет разума и мозгов, а есть только инстинкты. Поэтому могло что-то случиться. Надеюсь, что эта нелюдь ответит по закону.

– Быстро среагировали?

– Не быстро. В 7.30 был звонок. Точно не знаю, но по разговорам, говорят, что в 9.30 приехали кинологи, и вся ситуация была разобрана до конца только около 12.15. Повторюсь, с безопасностью не шутят. Лучше перепроверить, перестраховаться, чем потом собирать на памятники людям, которые погибли на стадионе.

– Ожидание от игры с "Арсеналом" боевые?

– Будем надеяться. Сегодня для меня мерило… Скажем так, когда здесь все было хорошо, тут прыгали по крышам, чемпионство справляли, но только сейчас определяется настоящий болельщик.

– Тот, кто поддерживает в беде?

– Беды нет, это был просто несчастный случай (разгром от "Зенита" 1:5. – Прим. "СЭ"). Этот случай в Питере надо было прожить. И те люди, которые придут именно на рядовые матчи, – это настоящие болельщики. Они будут с командой всегда и в горе, и в радости. Лучше, конечно, в радости, но и в горе тоже. Этим определяется настоящий болельщик. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что сегодня "Спартак" примет на своем поле "Арсенал" в рамках 5-го тура премьер-лиги. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Начало - в 19.30 по московскому времени.