"Амфетамин, пьянство, драки. Как я люблю наш футбол". Спиридонов - о скандалах с российскими футболистами

Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов иронично прокомментировал участившиеся скандалы с российскими футболистами.

- Кокс, амфетамин, пьянство, драки. Как я люблю наш футбол, - написал Спиридонов в своем Твиттере.

Кокс, Анфетамин, пьянство, драки , как я люблю наш футбол 😊💪 pic.twitter.com/c7MOum6gHf – Alexey Spiridonov (@spirik15) 14 октября 2018 г.

Напомним, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

Сегодня стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии. Последний подозревается в употреблении амфетамина.

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