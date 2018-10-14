20:33 14 октября | Футбол — РПЛ

"Амфетамин, пьянство, драки. Как я люблю наш футбол". Спиридонов - о скандалах с российскими футболистами

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Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака"  Алексей Спиридонов иронично прокомментировал участившиеся скандалы с российскими футболистами.

Кокс, амфетамин, пьянство, драки. Как я люблю наш футбол, - написал Спиридонов в своем Твиттере.

Напомним, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 

Сегодня стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов"  Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии. Последний подозревается в употреблении амфетамина.

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