Амелия был замечен на матче "Спартак" - "Динамо" СПб

Сегодня, 24 июня, "Спартак на базе в Тарасове обыграл в товарищеским матче петербургское "Динамо" (2:0).



​Массимо Карреру в Тарасовке навестил его давний знакомый, экс-голкипер сборной Италии Марко Амелия. В феврале 2007 года этот вратарь был близок к переходу в стан красно-белых.

- Сам Амелия очень хотел играть за "Спартак", но в последний момент непредсказуемый президент "Ливорно", за который тогда выступал Марко, дал задний ход.



И все-таки спустя одиннадцать лет итальянский вратарь оказался в Тарасовке, где пообщался с Массимо и увидел очередную победу спартаковцев в межсезонье, - говориться в сообщении пресс-службы "Спартака".

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