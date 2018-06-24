Амелия был замечен на матче "Спартак" - "Динамо" СПб

Сегодня, 24 июня, "Спартак на базе в Тарасове обыграл в товарищеским матче петербургское "Динамо" (2:0).
Массимо Карреру в Тарасовке навестил его давний знакомый, экс-голкипер сборной Италии Марко Амелия. В феврале 2007 года этот вратарь был близок к переходу в стан красно-белых.
- Сам Амелия очень хотел играть за "Спартак", но в последний момент непредсказуемый президент "Ливорно", за который тогда выступал Марко, дал задний ход.
И все-таки спустя одиннадцать лет итальянский вратарь оказался в Тарасовке, где пообщался с Массимо и увидел очередную победу спартаковцев в межсезонье, - говориться в сообщении пресс-службы "Спартака".
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-06-24-ameliya_i_zhigo_uvideli_pobedu_krasno-belykh/