Алла Шишкина: "Кокорина и Мамаева нужно наказать"

Двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Она считает, что футболисты должны понести наказание.

– У меня есть друг, который, к сожалению, сидит за драку в клубе. К его девушке начали приставать, он ее защитил, в итоге другая сторона написала заявление, а он – нет. Хотя побои были у обоих. В итоге он попал на год в колонию. Сейчас перед Новым годом его должны освободить.

А мне начали писать, что других бы не посадили. Абсолютно не согласна! Сажают всех! У нас закон для всех должен быть один. Пример вам я привела.

– Заслужили Мамаев и Кокорин реальный тюремный срок?

– Знаю, что сейчас люди требуют для них оправдания, чтобы их реабилитировали. Но я считаю, что наказание какое-то должно быть. И мы не знаем всех фактов дела, не знаем показаний свидетелей и так далее. Чтобы дать точный ответ на ваш вопрос, нужно быть судьей, обвинителем или следователем. А просто сидеть на кровати и просить их выпустить – это, мягко говоря, странно. Давайте доверимся судье – она нормальный человек и все видит, включая видео с камер наблюдения.

Еще один момент: Мамаев, насколько знаю, уже заплатил потерпевшему какие-то деньги. Какой вывод из этого следует? Что он сам считает себя виновным. Если бы я считала себя правой, то никогда бы не платила никому деньги. Я – невиновна. Так зачем должна кому-то платить и затыкать чей-то рот деньгами? (Андрей Сизякин)

Полная версия интервью – здесь.