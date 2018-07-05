Алия Мустафина: "В футбол меня влюбил стадион "Спартака"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина призналась, что ее привлекает атмосфера на домашнем стадионе "Спартака". Спортсменка сказала, что была расстроена из-за того, что красно-белые не смогли выиграть Кубок России.

– Как получилось, что вы, спортсменка, выступающая за ЦСКА, болеете за "Спартак"?

– Как-то появилась возможность посетить футбольный матч на "Открытие Арене". Причем, не рядовую игру, а дерби "Спартак" – ЦСКА, – цитирует Team Russia Мустафину. – Посмотрела, как болельщики поддерживают свою команду, и почувствовала особую ауру на стадионе. Мне очень понравилась атмосфера – и я стала ходить на футбол, в котором до той поры вообще не разбиралась.

– Не может быть! В нем почти все хоть чуточку понимают. Тем более, спортсмены.

– Это был не мой случай. А стадион "Открытие Арена" буквально влюбил меня в футбол.

– Как оцениваете выступление любимого клуба в минувшем сезоне?

– Порадовало, что после победного сезона игроки не перестали работать. Получалось не все, но они не сдавались и не опускали рук перед силой обстоятельств. Обидно только, что упустили Кубок России, который, казалось, уже уготован "Спартаку".