Алия Мустафина: "Стадион "Открытие Арена" буквально влюбил меня в футбол"

Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина призналась, что в футбол и "Спартак" ей помог влюбиться стадион московской команды "Открытие Арена".

- Как-то появилась возможность посетить футбольный матч на "Открытие Арене", - приводит сайт олимпийских команд России Мустафину. - Причем не рядовую игру, а дерби "Спартак" - ЦСКА. Посмотрела, как болельщики поддерживают свою команду, и почувствовала особую ауру на стадионе. Мне очень понравилась атмосфера - и я стала ходить на футбол, в котором до той поры вообще не разбиралась.

- Не может быть! В нем почти все хоть чуточку понимают. Тем более спортсмены.

- Это был не мой случай. А стадион "Открытие Арена" буквально влюбил меня в футбол.

- Как оцениваете выступление любимого клуба в минувшем сезоне?

- Порадовало, что после победного сезона игроки не перестали работать. Получалось не все, но они не сдавались и не опускали рук перед силой обстоятельств. Обидно только, что упустили Кубок России, который, казалось, уже уготован "Спартаку".

Напомним, в прошлом сезоне красно-белые заняли третье место в чемпионате России.