Алишер Усманов помогает "Арсеналу". Из Тулы

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что старается оказывать поддержку спортивным командам. В частности, предприниматель помогает тульскому "Арсеналу".
- У меня есть несколько хороших результатов в спорте – мы помогаем и баскетбольным командам, - приводит слова Усманова Forbes. - Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю. Даже с "Арсеналом" не теряю связь - теперь помогаю российскому "Арсеналу" из Тулы.
"Арсенал" занимает 11-е место в премьер-лиге, имея в активе 20 очков после 17 туров.
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Дополнительная информация
http://www.forbes.ru/milliardery/370585-alisher-usmanov-ya-po-statusu-i-po-vozrastu-pensioner
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