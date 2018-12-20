18:25 | Футбол — РПЛ

Алишер Усманов помогает "Арсеналу". Из Тулы

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Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что старается оказывать поддержку спортивным командам. В частности, предприниматель помогает тульскому "Арсеналу".

- У меня есть несколько хороших результатов в спорте – мы помогаем и баскетбольным командам, - приводит слова Усманова Forbes. - Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю. Даже с "Арсеналом" не теряю связь - теперь помогаю российскому "Арсеналу" из Тулы.

"Арсенал" занимает 11-е место в премьер-лиге, имея в активе 20 очков после 17 туров.

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Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/milliardery/370585-alisher-usmanov-ya-po-statusu-i-po-vozrastu-pensioner

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