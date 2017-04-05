Алихан Шаваев: "Все хотят играть за "Барселону", но надо же здраво оценивать свои силы"

Полузащитник "Амкара" Алихан Шаваев считает, что каждый футболист желает выступать за ведущие европейские клубы. Тем не менее, по его мнению, нужно здраво оценивать свои силы.

- В детстве я ходил на стадион в Нальчике, как раз команда вышла в премьер-лигу, и, конечно, мечтал играть за нее, - цитирует пресс-служба клуба Шаваева. - Но "Спартак" через семь лет вылетел, и как раз в это время я начал играть на профессиональном уровне. Всегда надо стремиться к большему, и на тот момент моей целью было попасть в РФПЛ, а потом уже попытаться пробиться в топ-клуб.

- О "Барселоне" или "Манчестере", получается, не мечтали?

- Все хотят играть за "Барселону", но надо же здраво оценивать свои силы.