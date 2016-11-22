Алихан Шаваев успешно прооперирован и переведен в обычную палату

Полузащитник "Амкара" Алихан Шаваев, получивший перелом обеих костей левого предплечья в матче 14-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1), успешно прооперирован в одной из московских клиник, сообщает пресс-служба пермского клуба. Предполагается, что через два дня 23-летний хавбек отправится к себе на родину, в Нальчик, где продолжит курс реабилитации.

– Несмотря на шум многотысячных трибун "Открытие Арены", звук перелома костей Алихана был отчетливо слышен на нашей скамейке, – приводит пресс-служба "Амкара" слова старшего тренера команды Андрея Каряки. – Почему его не услышал арбитр, требовавший продолжить игру, остается только гадать. Пересмотрев эпизод, мы пришли к выводу, что в действиях игрока хозяев не было злого умысла. Но судья был рядом и видел, как неудачно упал наш футболист. Неясно, почему арбитр не остановил матч, когда наши игроки буквально кричали о тяжелом характере травмы, полученной Шаваевым.

По предварительным прогнозам, восстановление Шаваева займет около трех месяцев. Полузащитник не сможет помочь "Амкару" в весенней части чемпионата России.