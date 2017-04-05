Алихан Шаваев: "Точных сроков, когда выйду на поле, не могу сказать"

Полузащитник "Амкара" Алихан Шаваев, получивший перелом обеих костей левого предплечья в матче 14-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1), пока не знает, когда точно сможет выйти на поле. Тем не менее, 24-летнего хавбека уже включали в заявку на мартовские матчи чемпионата России.

- Точных сроков, когда выйду на поле, не могу сказать, но надеюсь, что в ближайшем будущем я уже восстановлюсь, - цитирует пресс-служба клуба Шаваева. По крайней мере, я тренируюсь уже долгое время в общей группе. Рука еще до конца не срослась, поэтому кое-какие ограничения есть, но она уже не беспокоит. Только в единоборствах пока стараюсь не участвовать, а все остальное делаю наравне со всеми.

- Вас уже включали в заявки "Амкара" на мартовские игры чемпионата. На вас реально рассчитывали или это был просто жест поддержки?

- Конечно, второе. Я все сборы прошел, но играть еще был не готов. Очень приятно было чувствовать такое отношение, это не в каждой команде бывает.