Алихан Шаваев: "Показалось, что врачи "Спартака" не особо хотели помогать. А заботу "Амкара" чувствовал постоянно"

Полузащитник "Амкара" Алихан Шаваев, получивший в прошлогодней игре со "Спартаком" тяжелую травму, признался, что несколько раз пересматривал повтор эпизода. Также он рассказал, что все игроки, тренеры и болельщики пермского клуба оказывали ему большую поддержку.

– Пересматривал тот эпизод несколько раз, - цитирует пресс-служба клуба Шаваева. – Я бежал на большой скорости и выпрыгивал – возможно, не надо было действовать столь агрессивно. К игроку "Спартака" претензий нет – он чуть-чуть подсел, и, я думаю, на его месте почти любой поступил бы так же. Мне просто не повезло – я же еще перевернулся в воздухе и приземлился неудачно.

– "Спартак" в вашем лечении участие принимал?

– Доктора "Спартака" говорили, что они были готовы приехать в больницу. Но так и не доехали. Мне показалось, что они как бы не особо хотели помогать. А заботу со стороны "Амкара" я чувствовал постоянно.

– В чем это выражалось?

– Все футболисты, тренеры, многие болельщики постоянно передавали мне слова поддержки, писали, навещали...