Али Узденов: "Скорее всего, Азмун отыграет в "Ростове" до конца сезона"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов в интервью "СЭ" заявил, что нападающий Сердар Азмун останется в клубе, несмотря на интересное предложение европейского клуба. В текущем сезоне 22-летний форвард провел за "Ростов" 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
- Какова ситуация с Азмуном?
- Он в "Ростове", - сказал Узденов.
- Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?
- Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.
- Интригуете.
- Очень интересное предложение.
- Из Европы?
- Да.
- И вы не отпустили?
- Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в "Ростове" до конца сезона.
- Не боитесь, что начнет валять дурака из-за того, что не отпустили его?
- Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.
Полное интервью Али Узденова "СЭ"