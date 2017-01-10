Али Узденов: "Скорее всего, Азмун отыграет в "Ростове" до конца сезона"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов в интервью "СЭ" заявил, что нападающий Сердар Азмун останется в клубе, несмотря на интересное предложение европейского клуба. В текущем сезоне 22-летний форвард провел за "Ростов" 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

- Какова ситуация с Азмуном?

- Он в "Ростове", - сказал Узденов.

- Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?

- Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.

- Интригуете.

- Очень интересное предложение.

- Из Европы?

- Да.

- И вы не отпустили?

- Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в "Ростове" до конца сезона.

- Не боитесь, что начнет валять дурака из-за того, что не отпустили его?

- Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.

Полное интервью Али Узденова "СЭ"