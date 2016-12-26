Али Узденов: "Решение о переходе Наваса из "Ростова" в "Осасуну" будет принято после разговора с Бердыевым"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов сообщил, что решение об уходе из команды защитника Сесара Наваса будет принято только после разговора с руководством команды и вице-президентом и тренером Курбаном Бердыевым. Согласно испанским СМИ, 36-летний футболист хочет перейти в "Осасуну", о чем уведомил руководство донского клуба.

– Уход Наваса в "Осасуну" – один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть, – цитирует ТАСС Узденова. – У него родился маленький ребенок недавно. Но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым.