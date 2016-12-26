Али Узденов: "Полоз хочет уйти из "Ростова"? Не понимаю, кто это говорит"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов опроверг информацию о желании нападающего команды Дмитрия Полоза покинуть клуб. Ранее появилась информация о том, что форвард может уйти из команды из-за недовольства финансовой ситуацией в "Ростове". Кроме того, испанские СМИ сообщили о желании защитника донского клуба Сесара Наваса перейти в "Осасуну".

– Дмитрий Полоз – это вообще самый порядочный футболист, – цитирует "Р-Спорт" Узденова. – Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Полозу ведутся переговоры.