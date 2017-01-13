Али Гаджибеков: "Моя цель - попасть в сборную России"

Защитник Али Гаджибеков, подписавший контракт с "Крыльями Советов", отметил, что переход в самарский клуб является для него новым вызовом. По словам игрока, он постарается принести максимум пользы в новой команде и попасть в сборную России.

– Я счастлив стать частью "Крыльев Советов", – приводит официальный сайт самарского клуба слова Гаджибекова. – Вы правы, для меня это новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С "Крыльями" у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами – Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. "Крылья Советов" – команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определенными задачами.

Махачкалинский клуб – это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. "Анжи" очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я – не исключение.

– Уже успели пообщаться с наставником "Крыльев" Вадимом Скрипченко?

– Да, конечно. У нас был очень продуктивный телефонный разговор, Вадим Викторович объяснил мне цели, которые стоят перед командой, мы обсудили рабочие моменты. На сборы я еду уже с общим представлением о том, над чем нам нужно будет работать. Могу сказать уже сейчас – я буду выкладываться на все сто процентов, хочу принести "Крыльям" своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть что доказывать самому себе. Показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более, у меня уже есть минимальный опыт – я вызывался в сборную при Дике Адвокате.