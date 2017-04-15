Али Гаджибеков: "Григорян ставит "Анжи" агрессивно-атакующую игру"

Защитник "Крыльев Советов" Али Гаджибеков подчеркнул, что продолжает контактировать с бывшим клубом "Анжи". Сегодня самарская команда встретится с махачкалинцами в рамках 23-го тура чемпионата России.

– Состав "Анжи" практически полностью изменился, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Гаджибекова. - Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. "Анжи" выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.

– С кем больше всего общаетесь из махачкалинского клуба?

– Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.

– "Анжи" будет бороться за выживание, или клуб уже обезопасил себя от вылета?

– Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко "Анжи" дается тяжело. Все команды будут биться до последнего.

– Как вы оцените "Анжи" в игровом плане после прихода Александра Григоряна?

– Знал этого тренера. Сейчас он ставит "Анжи" агрессивно-атакующую игру с прессингом. Мне это нравится, многим это нравится, болельщикам, самим ребятам. Все понимают, что это как раз то, что нужно. Могу только похвалить его. У него нет никакой боязни премьер-лиги, хоть это и первый опыт Григоряна на этом уровне.