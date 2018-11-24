Али Гаджибеков: "Енисей" сплотился и обыграл "Динамо"

Защитник "Енисея" Али Гаджибеков после победы над "Динамо" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что на команду давило отсутствие побед. Выигрыш у бело-голубых стал для "Енисея" вторым в сезоне и первым выездным.

– За счет чего удалось сегодня выиграть?

– Мы долго не выигрывали, было определенное давление, – сказал Гаджибеков. – Сейчас с нас чуть-чуть это спало, и мы вышли спокойно играть. По сегодняшнему матчу было видно, что даже когда мы забили мяч, результат довлел над нами. В первом тайме во вторые двадцать минут мы подсели, могли пропустить. Когда вышли на второй тайм, опять успокоились и начали играть в свой футбол. Мы сплотились, понимаем, что у нас есть хорошая игра, хороший коллектив и нам где-то не везло, допускали много ошибок. Сегодня постарались их убрать и взять очки. Нам нужны были просто позитивные эмоции. Мы сплотились и выиграли.

– Вы сказали, что было давление. С чьей стороны?

– Имеется виду, что мы не побеждали уже столько матчей. И игра есть, столько разговоров, а результата не было. Мы допускали какие-то нелепые ошибки, на ровном месте отдавали очки, а так если посмотреть по первым турам, вроде команда есть, а результата нет. Это сильно давило. Нам нужно было выйти из этого, встряхнуться. Нам просто нужны были позитивные эмоции. Теперь не надо останавливаться. Надо работать, сплачиваться и за счет этого будем набирать очки. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)