"Альфа-банк" и связанные с Гинером компании заключили мировое соглашение

Представители "Альфа-банка" и компаний, связанных с президентом ЦСКА Евгением Гинером, заключили мировое соглашение в деле по иску банка о взыскании более 91,6 миллиона долларов, информирует РИА "Новости".

Представители истца и ответчиков попросили суд утвердить мировое соглашение, однако у ведущей дело судьи Светланы Белицкой возникли замечания к тексту договора в части, касающейся обеспечительных мер по кредиту и требований об обращении взыскания, которые в столичном арбитраже не заявлялись. Суд отложил слушания до 27 апреля, к этой дате стороны намерены утвердить мировое соглашение в деле по иску "Альфа-банка" об обращении взыскания, которое рассматривается арбитражным судом Московской области.

Согласно материалам дела Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, который был заключен в марте 2013 года, в связи с чем банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов.

Мещанский суд Москвы 14 июня 2016 года взыскал более 98 миллионов долларов в пользу "Альфа-банка" с Гинера как поручителя по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Спустя два дня тот же суд взыскал с Гинера и двух других поручителей еще 3,57 миллиона долларов. Решения были подтверждены в марте Мосгорсудом. Газета "Ведомости" ранее писала, что кредит привлекался для строительства торгового центра "Новые Лужники" (бренд "Лужайка") на юге Москвы.

"Альфа-банк" 2 марта сообщил, что согласовал с Гинером основные условия реструктуризации просроченной задолженности на 100 миллионов долларов. В сообщении отмечалось, что "идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации".