"Альфа-банк" и Гинер согласовали условия реструктуризации долга на 100 миллионов долларов

"Альфа-банк" и президент ЦСКА Евгений Гинер согласовали основные условия реструктуризации просроченной задолженности на 100 миллионов долларов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на члена правления банка Максима Першина. Банк отмечает, что стороны намерены урегулировать судебный спор, несмотря на вынесенное на днях решение Московского городского суда в пользу "Альфа-банка". Ранее сообщалось, что "Альфа-банк" и Гинер готовят мировое соглашение по долгу.

В среду Мосгорсуд признал законным постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года о взыскании с Гинера более 100 миллионов долларов в пользу "Альфа-банка". Таким образом, решение о взыскании задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллиона долларов долга по кредиту также в пользу "Альфа-банка".

Согласно материалам дела, Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, который был заключен в марте 2013 года, в связи с чем банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов.