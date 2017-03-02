Альфа-банк и Гинер готовят мировое соглашение по долгу на 100 миллионов долларов

Альфа-банк и президент ЦСКА Евгений Гинер готовят мировое соглашение по долгу на 100 миллионов долларов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее в среду Мосгорсуд признал законным постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года о взыскании с Гинера более 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка. Таким образом, решение о взыскании задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ПФК ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллиона долларов долга по кредиту также в пользу Альфа-банка.

Согласно материалам дела, Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, который был заключен в марте 2013 года, в связи с чем банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов.