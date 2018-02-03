Алессандро Костакурта: "Разговор с Манчини состоялся случайно, у Италии есть время подумать"

Помощник чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакурта сообщил о том, что Луиджи Ди Бьяджо будет временно исполнять обязанности главного тренера сборной. При этом руководитель отметил, что они будут вынуждены рассмотреть кандидатуру специалиста, если в ближайших матчах национальная команда продемонстрирует хорошие результаты.

– Конте сказал, что его контракт рассчитан на 18 месяцев и он будет уважать его условия? Посмотрим. Он по-прежнему кандидат, – приводит Football Italia слова Костакурты. – Вчера мы поговорили с Манчини, это получилось случайно. Теперь у нас есть время подумать.

Я позвоню Ди Бьяджо, он будет временно исполнять обязанности главного тренера. Мы надеемся на это. Но если он победит в трех предстоящих товарищеских матчах со счетом 4:0, то нам придется задуматься о его кандидатуре.

Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира.

2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.

Стали известны условия, при которых ди Бьяджо возглавит сборную Италии//

Италия хочет забрать Манчини у "Зенита"