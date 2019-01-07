Аленичева удивили слова спортивного директора премьер-лиги о календаре

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" развил мысль о своем отношении к скандальной ситуации с матчем 16-го тура премьер-лиги с "Ахматом" в Красноярске 1 декабря (1:1). Бюро исполкома РФС сначала в виде исключения разрешило проводить игру в манеже, но потом решением премьер-лиги ее перенесли на открытый стадион, а сама встреча состоялась в мороз.

– Да, погода и для футболистов неприятная, и для тех, кто сидит на скамейке или на трибуне, но все по правилам, – сказал Аленичев. – Людям, которые подняли шумиху, говоря, что "Енисей" – плохой, такие разговоры не делают чести. Мы все нормы соблюли, вопрос закрыт. Только хотелось бы, чтобы в будущем такие моменты, которые негативно отражаются на нашем футболе, устранили. Уже и Юрий Палыч Семин выступает с заявлениями по поводу календаря, Артем Дзюба недавно высказался. И так есть вещи, над которыми иногда посмеиваются в Европе, а мы сами таким календарем выставляем себя в дурном свете. Ну как можно играть 1 декабря в Красноярске? Руководители должны задуматься об этом, делать трезвые шаги.

– То есть, вы удивились словам спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, который сказал, что когда составлялось расписание чемпионата везде было тепло?

– Думаю, не только я. Читал и это высказывание, и реакцию на него многих людей. Вопросы по календарю надо задавать самому Пышкину. Чем он руководствовался? (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева – скоро в "СЭ", первая часть разговора – здесь.