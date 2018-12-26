Аленичева лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, информирует Sibnovosti.ru. Слушание по дела за "невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" состоялось утром 26 декабря.

46-летний Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил "СЭ", что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.

Напомним, что тренер отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По закону, отказ от процедуры приравнивается к нарушению, поэтому на него составили административный протокол.

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