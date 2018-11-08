Аленичев возвращается в "Енисей"

По информации "СЭ", Дмитрий Аленичев сегодня вылетает в Красноярск, чтобы продолжить работу в "Енисее". На данный момент у клуба нет средств, чтобы заплатить Аленичеву и членам тренерского штаба неустойки за разрывы контрактов.

Напомним, что "Енисей" к матчу против "Анжи" (1:2) готовил тренер молодежки Александр Алексеев. Аленичев тренирует клуб с лета 2017 года и за это время поднял команду в премьер-лигу.

На данный момент "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 13 встречах чемпионата. (Дмитрий Сомов)