Аленичев рассказал, как в "Енисее" отпраздновали исторический выход в РФПЛ

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что клуб не устраивал шикарного банкета по случаю выхода в чемпионат России.



- После ответной игры в Махачкале был небольшой фуршет в гостинице. Еще раз поблагодарил футболистов, - рассказал Аленичев. - Уже на следующий день все ребята разъехались по домам. Так что в Красноярске не собирались, шикарного банкета не устраивали.



Напомним, что "Енисей" завоевал право впервые в истории выступить в чемпионате России, пройдя по сумме двух матчей "Анжи" (3:0, 3:4)

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