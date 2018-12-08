Аленичев пожелал ЦСКА удачи в матче с "Реалом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России пожелал армейцам удачи в игре группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Красно-синие сыграют с "королевским клубом" 12 декабря в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

- Некая досада присутствует, хотя я понимаю, что и у ЦСКА были моменты, - сказал Аленичев. - Тем не менее, мы могли свести эту игру к ничьей. Теперь остается только поздравить ЦСКА с победой и пожелать им удачи в Мадриде. (Андрей Михайлов)

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