18:30 | Футбол — РПЛ

Аленичев пожелал ЦСКА удачи в матче с "Реалом"

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Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России пожелал армейцам удачи в игре группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Красно-синие сыграют с "королевским клубом" 12 декабря в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

- Некая досада присутствует, хотя я понимаю, что и у ЦСКА были моменты, - сказал Аленичев. - Тем не менее, мы могли свести эту игру к ничьей. Теперь остается только поздравить ЦСКА с победой и пожелать им удачи в Мадриде. (Андрей Михайлов)    

ЦСКА - Енисей

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