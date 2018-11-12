18:20 | Футбол — РПЛ

Аленичев попал мячом по затылку Петрову. Забавное видео

Обсудить
0

"Енисей" опубликовал забавное видео с матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:3). Главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев попытался в касание передать улетевший в аут мяч защитнику соперников Сергею Петрову, однако тот быстро принял другой мяч, развернулся, и "пас" от Аленичева пришелся ему в затылок.

Напомним, что Петров был вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией и встречу Лиги наций со Швецией.

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...