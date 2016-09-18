Аленичев ответил, пожмет ли он руку Федуну

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, как покидал родной клуб. По словам специалиста, он чувствовал, что встреча с кипрским АЕК в Лиге Европы может стать для него последний во главе красно-белых.
– Давайте вспомним, как вы уходили из "Спартака". После поражения от АЕК (0:1) выступили на пресс-конференции, достойно ответили на вопрос о возможной отставке. А что было на следующий день?
– Не назвал бы поражение от АЕК трагедией. Трагедия – это когда самолет разбивается, погибают люди. А результат матча с киприотами – это жизнь. Тренер не может всегда побеждать. Что ж, такова судьба… Тот проигрыш меня очень сильно задел. Когда пришел после финального свистка в раздевалку, понимал, что могут последовать определенные выводы со стороны руководства. Выступил с короткой речью перед ребятами.
– Было ощущение, что, может быть, это ваш последний разговор с командой?
– Да понимал, что меня, возможно, и не будет с командой. Так что в какой-то степени это было прощание с ребятами. Потому и пожелал им всегда проявлять силу воли, никогда не относиться к сопернику с пренебрежением!
– В деньгах сильно потеряли, учитывая, что расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон?
– Никогда не думал о деньгах. Понятно, что есть официальный договор, обязательства сторон. Но для меня на первом плане был именно "Спартак", а не зарплата: Тарасовка, дух, персонал – вот что важно! Этим я жил.
– А вот людей точно интересует размер неустойки...
– Да меня вообще это не трогало! Вот, честное слово. Сколько там, что, чего… Не придавал значения. Я даже хотел бы пожелать футболистам, чтобы они не думали о больших суммах в контрактах – на первом месте должен стоять футбол. Можно потерять в деньгах, но достичь многого как игрок. Лучше добиться чего-то на профессиональном уровне, чем просто сидеть и получать два миллиона евро в год. Меня друзья в Италии спрашивали: "Дмитрий, а много ли ты получил после ухода из "Спартака?".
– Что ответили?
– Что горжусь тем, что тренировал "Спартак", а на суммах не зацикливаюсь.
– Вы подписывали соглашение по схеме "1+1+1"?
– Нет – оно было рассчитано на три года. И, повторю, финансовые вопросы меня особо не интересовали. Совершенно не шучу. Главное, что попал в свой родной "Спартак".
– То есть в мае вы договор не перезаключали?
– Нет, ничего не переподписывал.
– С Леонидом Федуном прощальный разговор состоялся?
– Нет. Общались с Сергей Юрьевичем (Родионовым. – Прим. В.К.) и с Александром Николаевичем (Жирковым. – Прим. В.К.). Честно говоря, хотел бы пожать руку Леониду Арнольдовичу, попрощаться и поблагодарить его за приглашение. Но понимаю, что он занятой человек. Наверное, в тот момент в отъезде находился. Я был готов к встрече, хотел пожелать ему успехов и удачи. Спасибо ему за возможность работать со "Спартаком"! (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Аленичев - нормальный Мужик. А кто грязью его проливает - те как раз сами подленькие ... чмошненькие...
22:05
историк79
Шакалов-то понабежало! И почти ни одного благородного дона.
22:04
BABOOIN
а пожмут ли тренеру руку игроки Спартака, для которых он ничто
22:02
karera777
Алень о себе большого мнения...СПАРТАК это не его уровень,сначало сделай себе имя а потом уже руки жми лизун
21:31
Atheist
Смотрю быдлу в комментах не по душе нормальный человек, впрочем не удивительно.
21:30
Kairat Alimovich
Бездельничев в своем амплуа) подленько, гаденько, льстиво)
21:26
Alex.S
Валерверим было, а вот Димаверим, почему то, нет. При том, что Аленичев отработал всего сезон.
21:24
СашаРичагин
Аленичев ответил, лизнет ли он ногу Федуну. "Да!" - твёрдо сказал Д.А.
21:18
Стриж
удивительно бесхребетная амеба. Даже странно.
21:13
Излучение Промкооперации и Пищев
Бездельничев, иди обратно в депутаты, нарой на Федуна криминал и посади его! Вот это будет по-мужски!
21:05
Пиитерец
А может Аленю в МЮ, к Мауру? Звал ведь. Толку, конечно не будет, но для резюме хорошо. Представьте объявление: "Бывший тренер Манчестер Юнайтед и Арсенала ищет работу по специальности, интим не предлагать"
21:04
zzzqqq
лизнул
20:54
Berkut-7
Так ничего и не понял Аленичев , одну воду льет в интервью и все, а все очень просто....ты нулевой тренер , тебе учится и учится лет 10ть , а потом уже руки будешь пожимать Федуну
20:52