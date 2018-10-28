Аленичев объяснил, почему "Енисей" проиграл "Локомотиву"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 12-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:3) заявил, что его команде в этой встрече не хватило реализации.

- С нами такое случалось и в прошлых играх, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Не хватает мастерства в завершающей стадии. У нас были моменты, чтобы сравнять счет, но не хватило завершения. В конце игры появились свободные зоны, этим воспользовался соперник и поймал на контратаках. Замены в перерыве? Делаю их по-разным причинам: кто-то не попадает в игру, у кого-то микротравмы, иногда хочется поменять тактику. Кубковый матч? Надеюсь, счет будет другим, рассчитываю на хорошую реализацию.

Все о чемпионате России - здесь