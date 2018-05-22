Аленичев - о выходе "Енисея" в РФПЛ: "Невероятные ощущения, что мы вошли в историю"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что его команда заслуженно завоевала путевку в чемпионат России. Красноярцы по сумме двух матчей прошли "Анжи" (3:0, 3:4) и завоевали право впервые в истории выступить в высшем футбольном дивизионе страны.

- Невероятный ощущения от того, что мы вошли в историю - впервые команда из Красноярска вышла в премьер-лигу. Случилось это в тяжелейших двух играх против "Анжи", - приводит пресс-служба "Енисея" слова Аленичева. - Несмотря на то, что мы имели гандикап в три мяча, понимали, что все решится в ответной игре, об этом я говорил на пресс-конференции в Красноярске. Так и произошло.



Когда счет стал 2-0 стало понятно, что это преимущество по сумме двух встреч мы не растеряем. Наверное, после этого наше противостояние с "Анжи" и закончилось. После этого ребята играли по счету, от обороны, понимали, что вряд ли отдадут преимущество. В итоге, на мой взгляд, мы заслуженно вышли в премьер-лигу по итогам двух встреч.

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