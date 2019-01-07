Аленичев - о селекции: "Енисею" необходим "убийца" в штрафной соперника"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал о том, почему не называет фамилии футболистов, с которыми намерен расстаться. При этом он обозначил задачу в поиске новых игроков в зимнее окно.

– Не хватает наконечника, бомбардира, который и создавал бы моменты, и забивал, – сказал Аленичев. – Это моя главная головная боль. У нас голы на счету хавбеков и защитников, Миша Костюков забил три мяча и получил тяжелую травму – ни один нападающий не смог его заменить. Зимой делаем ставку на то, чтобы приобрести хорошего форварда. "Енисею" необходим "убийца" в штрафной соперника.

– После встречи с ЦСКА вы объявили коллективу, что зимой "Енисей" покинут пять-шесть человек. Можете назвать их имена?

– Фамилии не озвучивал – просто обозначил количество. Клуб поможет людям в поисках новых команд. Пока называть конкретных игроков в прессе не буду. Сначала хочу с каждым поговорить лично, объяснить свою позицию, а уже потом можно будет огласить имена.

– В плане приобретений главное направление – "Анжи", откуда из-за финансовых проблем легче взять футболистов?

– Прекрасно понимаю, что клубы второй восьмерки станут уделять повышенное внимание ребятам из "Анжи". Но у нас такой задачи нет. Будем искать людей в разных уголках России и Европы. Может быть, и у нас появится и южноамериканец. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева – скоро в "СЭ", первая часть разговора – здесь.