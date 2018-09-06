Аленичев не ожидал, что Торбинский выдержит все 90 минут с "Арсеналом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев считает, что полузащитник Дмитрий Торбинский не потерял в скорости.

- С Димой я знаком давно, мы еще вместе играли с ним в "Спартаке". Узнал, что есть возможность пригласить его в команду, позвонил и позвал в "Енисей", - цитирует Аленичева пресс-служба "Енисея". - Дима практически первым рейсом прилетел к нам, он не скрывал, что еще хочет поиграть в премьер-лиге.

- В каком состоянии нашли бронзового призера чемпионата Европы-2008?

- В хорошем. Торбинский не предрасположен к лишнему весу, в нормальном телосложении. Да, ему 34 года, но мастерство никуда не делось, рассчитываю на его опыт, уверен, что он поможет нам в ближайшее время. Честно, не ожидал, что он выдержит все 90 минут в игре с "Арсеналом".

- Почему?

- Перед матчем он три дня не тренировался, потратил их на формальности с переходом. Я сказал ему, что отыграет столько, насколько хватит сил, а он отбегал весь матч. У Дмитрия колоссальный опыт и мастерство.

- Рассчитываете на него как на одного из лидеров и проводника тренерских идей?

- Совершенно верно. Нам нужна мысль в центре поля, рассчитываю на его креативность.

- В скорости Торбинский не потерял?

- Не заметил. Ему только чуть-чуть надо найти взаимопонимание с партнерами, привыкнуть к нашей игре. Думаю, Дима быстро адаптируется.

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам