Аленичев назвал заслуженной победу "Зенита" над "Енисеем"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Зенита" (0:2) в матче первого тура чемпионата России отметил, что питерцы одержали заслуженную победу. По мнению наставника красноярцев, в концовке встречи его игрокам не хватило сил.

– Благодарен ребятам за их предельное старание, – сказал во флеш-интервью Аленичев. – В первом тайме, считаю, играли очень неплохо – дисциплинированно, в первую очередь, в обороне. Но во втором тайме, чувствовалось, что силенок не хватает, поскольку большую часть времени "Зенит" владел преимуществом. Это и сказалось в последней десятиминутке, где нас наказали голами. Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой! Будем двигаться дальше.

– По большому счету такой игры в дальнейшем должно хватать? Ничего кардинально не нужно менять?

– Нет, ничего менять не будем. Уверен, что мы на правильном пути.

– Показалось, что вы были не очень довольны тем, как вошел в игру Обрадович.

– Ну да, в его функции входило напрягать оборону соперника, цепляться за мячи. К сожалению, у него это получилось не на сто процентов.

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