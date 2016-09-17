Аленичев мог продолжить карьеру в Италии

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, что у него было несколько вариантов продолжить карьеру за границей. Он добавил, что хотел бы стать чемпионом России с красно-белыми.

– Было три-четыре звонка с предложениями. Вот в Италии, например, сказали, что есть варианты с трудоустройством, но ответил, что хочу работать в России. Ставлю перед собой задачу выиграть чемпионат России. Леонид Викторович (Слуцкий. – Прим. "СЭ") побеждал в премьер-лиге с ЦСКА, а мне хочется сделать это со "Спартаком". И в этом году рассчитывал на это, но не получилось. Стану учиться дальше, чтобы мечта сбылась. И верю, что так будет!

– Допускаете вариант, при котором возьмете титул не со "Спартаком"?

– Допускаю. Но мечтаю сделать это именно с красно-белыми! (Вячеслав КОРОТКИН)