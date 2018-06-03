Аленичев и Титов сфотографировались с фитнес-фриком

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, а также его помощник Егор Титов на отдыхе повстречались с бодибилдером Александром Шпаком. Последний получил широкую известность в социальных сетях благодаря своему неординарному и вызывающему внешнему виду. Совместные фотографии Шпак выложил в своем Инстаграме, на который подписаны 1,9 миллиона человек.

Напомним, что по итогам сезона "Енисей" вышел в премьер-лигу, в стыковых матчах обыграв "Анжи" (3:0, 3:4).

– Так приятно лично встретиться с тем, кого много лет видел на экране. СПАСИБО и очень приятно было познакомиться, – так подписал Шпак фотографию с Аленичевым.

– Фото с Легендой! Узнали?, – подписана фотография с Титовым.