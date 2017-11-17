Алексей Зинин: "Зенит" не делает ничего лишнего. Мало углов, на которые он сам может напороться"

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин в интервью "СЭ" отметил, что главной слабостью "Зенита" является ярко выраженная ограниченность. При этом он отметил, что санкт-петербургская команда на поле не делает ничего лишнего.

– А какие конкретно игровые слабости вы видите у "Зенита"?

– Слабости "Зенита" – это ярко выраженная ограниченность, почти однобокость его достоинств, – сказал Зинин. – И чтобы стало понятно, чего питерцам не хватает, давайте сначала рассмотрим его сильные стороны.

Во-первых, "Зенит" не делает ничего лишнего. Там мало углов, на которые он сам может напороться. Например, надежная работа с мячом в стадии начала атак, особенно в опорной зоне, позволяет обходиться почти без обрезов – а это стратегически важно. Закономерно, что у "Зенита" в нашем чемпионате меньше всех потерь, а на своей половине – и вовсе в среднем семь за матч. Это уровень больших европейских команд.

Во-вторых, "Зенит" первоклассно перестраивается при потере мяча, грамотно садится за линию мяча, слаженно обороняется позиционно.

В-третьих, потрясающие фланговые подачи и забросы, на которые делается ставка в атаке.

В-четвертых, минимизация времени между потерей и отбором мяча в тех ситуациях, когда есть предпосылки для быстрой контратаки. Работает это далеко не во всех матчах, чаще с теми командами, которые идут вперед большими силами, делая ставку на атакующий футбол. Наглядней всего это проявилось в матче со "Спартаком", "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и в первом тайме с "Краснодаром".

В-пятых, это качество ведения единоборств. В РФПЛ у питерцев лучший процент выигранных единоборств, особенно на втором этаже (62 процента).

В-шестых, – и это тоже продолжение первого главного достоинства, – "Зенит" очень рационален и надежен в базовых вещах. Так, со "стандартов" пропущен всего один мяч (и тот с пенальти). "Краснодар", для сравнения, пропустил 10. А разница между ними – всего в три очка. (Дмитрий СИМОНОВ)

После 16 туров чемпионата России "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на три очка.

Полностью интервью Алексея Зинина