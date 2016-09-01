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Алексей Зинин: "Я бы не стал рисковать, приглашая Денисова"

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Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин признался, что на месте "Локомотива" не стал бы приглашать в команду полузащитника Игоря Денисова. Тем не менее, его подписание можно считать усилением, если хавбека взяли на замену Дельвину Ндинге​.

– Портнягин и Денисов будут усилением для "Локо", если в клубе их воспринимают как альтернативу Шкулетичу и Ндинге соответственно, - отметил Зинин. - Если же им хотят отдать роль и функционал Хенти и Тарасова, то трансферы заметно обесценятся, станут лишь укреплением состава.

Но при всех плюсах лично я бы не стал рисковать, приглашая Игоря. Это бомба неизвестной конструкции, которая в любой момент может взорвать ситуацию изнутри. К тому же появление Денисова еще больше перекрывает дорогу воспитаннику клуба Баринову – лучшему опорнику страны в своем одаренном поколении.

Полная версия интервью:
​Алексей Зинин: "Как можно признаться в том, что не нашли замену Витселю?!"

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