Алексей Зинин: "Смолов - заложник нашей действительности"

Экс-спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин отметил, что чемпионат России не котируется в Европе. Он также добавил, что никто из игроков сборной России не зарекомендовал себя на Кубке конфедераций.

– Нужен ли Смолов в Европе? Ситуацию по нему я обсуждал со многими людьми, – цитирует "Бизнес Online" Зинина. – Федор – заложник нашей действительности. Потенциальным покупателям нужен хотя бы один из вариантов, когда игрок: а) проявил себя на чемпионате мира или Евро; б) со своей командой далеко прошел в Лиге чемпионов, забивая там голы; в) в крайнем случае – стал лучшим бомбардиром Лиги Европы или его команда дошла до полуфинала турнира. Всего этого они не видят. Вот кто из сборной показал себя на Кубке конфедераций?

Чемпионат России, к сожалению, не воспринимается, как показатель. Если россиянин забьет здесь 30 мячей это не станет основанием для приглашения в серьезный клуб на хорошие деньги. Официальная выкупная цена Смолова 30 миллионов евро и его финансовые притязания находятся на уровне клубов, претендующих в топ-5 чемпионатов на медали. Эти клубы выбирают со всего мира и покупают игроков, готовых гарантировать результат. Допускаю, Федя способен давать результат и там. Но по какой игре чемпионата России можно сделать вывод, брать ли игрока в условный лондонский "Арсенал"?