Алексей Зинин: "Сейчас "Зенит" точно не стал хуже, чем был летом"

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин в интервью "СЭ" отметил, что не удивлен тем, что "Зенит" начал терять очки. Он также добавил, что санкт-петербургская команда сейчас играет не хуже, чем летом.

– В чем, по вашему мнению, причина осеннего кризиса "Зенита"?

– То, что "Зенит" теряет очки осенью, – как раз неудивительно. Для меня стало сюрпризом, что питерцы брали так много очков летом, на самой ранней стадии создания новой команды, – сказал Зинин. – Еще более удивительно то, в каких восторженных тонах долгое время освещалась игра подопечных Манчини.

На мой взгляд, фактическое качество игры ряда команд сильно отличается от того, как эта игра преподносится в СМИ. Во 2-м туре "Зенит" одержал победу со счетом 2:1 над тогда еще совсем сырым "Рубином"; в 3-м туре выиграл 1:0 у дебютанта "Тосно". И в том и в другом случае питерцы показали еще не сложившуюся и весьма посредственную по меркам топ-команды игру, но общественность просто завалила "Зенит" восторженными отзывами – как-никак сам Манчини у руля и громкие аргентинские имена в составе. Но это была попытка выдать желаемое за действительное. Пазл только начинал складываться. Было проделано много классной работы, но предстояло и предстоит – не меньше.

Поверьте, сейчас "Зенит" точно не стал хуже, чем был летом. Полагаю, вы не найдете принципиальных игровых отличий октябрьского "Зенита" от того, каким он предстал на старте сезона. А голы – материя эфемерная. Бывает, ты попадаешь в серию, когда отклонение мяча на 10 сантиметров от ожидаемой траектории приводит к голу, а потом попадаешь в серию, когда эти условные 10 сантиметров приводят к промаху.

– Поясните, что значит "энергетический фарт".

– Это все то, что было у "Спартака" в прошлом сезоне, и ровно то, чего часто не хватало ему в нынешнем. Концентрация на цели, единение, уверенность в своих силах, жажда победы, готовность к самопожертвованию в интересах дела, позитивно искрящаяся атмосфера – это то, что нельзя потрогать руками. Но именно совокупность данных факторов дает синергетический эффект и победную энергетику. И приводит к тому, что при прочих равных фортуна поворачивается к тебе лицом. (Дмитрий СИМОНОВ)

После 16 туров чемпионата России "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на три очка.

Полностью интервью Алексея Зинина