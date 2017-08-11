Алексей Зинин покинул пост спортивного директора "Краснодара"

Спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин, согласно изначальным договоренностям, покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Руководитель занимал должность с октября 2016 года. Ранее он работал в должности пресс-атташе "Спартака", а также директором по развитию в "Локомотиве".

– Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь "Краснодару" начать процесс по омоложению команды и смены поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать, – сказал Зинин. – Признателен руководству клуба за год, проведенный в "Краснодаре". Хочу сказать теплые слова в адрес Сергея Николаевича Галицкого, Владимира Леонидовича Хашига, Арама Ардашевича Фундукяна, Игоря Михайловича Шалимова и всех сотрудников клуба. Здесь у меня появилось немало друзей. Желаю "Краснодару" успехов и дальнейшего процветания! И, конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной Академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в премьер-лиге за "Краснодар"!

– Мы благодарны Алексею Николаевичу Зинину за его работу в нашем клубе, – сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. – Нам было приятно сотрудничать с ним, и от имени всего коллектива ФК "Краснодар" искренне желаю ему успехов в реализации его собственных проектов.