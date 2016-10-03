Алексей Зинин: "Подход Галицкого вызвал огромное уважение"

Новый спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин дал "СЭ" первое интервью в этой должности. Напомним, что на протяжении последних лет Зинин возглавлял агентство стратегического консалтинга и трансферных решений и был постоянным автором нашего издания. В прошлом он также работал в РФПЛ, "Спартаке" и "Локомотиве", где являлся директором по развитию.

– Почему вы приняли предложение "Краснодара"? Ведь, насколько мне известно, вы на протяжении пяти лет отказывались от работы в клубах.

– Потому что идти надо туда, где интересно, и работать с теми, в кого веришь. Плюс у клуба должны быть цели, а у тебя – полномочия. В данном случае все эти факторы совпали.

– Когда поступило предложение от "Краснодара"?

– С руководством клуба общение на эту тему шло с конца августа. Было несколько встреч. Мы детально проговаривали видение ситуации, рабочие моменты. Сергей Николаевич Галицкий и Владимир Леонидович Хашиг вызвали огромное уважение своим подходом.

– Что дальше?

– Работа уже идет. Самое главное – сформировано понимание вектора развития. Но о планах, о стратегии даже не спрашивайте. Сначала нужно сделать, а потом уже говорить.

– Что будет с вашим агентством стратегического консалтинга и трансферных решений?

– Там остаются сильные специалисты, которые, полагаю, справятся и без моего участия. (Дмитрий СИМОНОВ)