Алексей Зинин: "Идеальное усиление для "Зенита" - Алексей Миранчук или Дзагоев"

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин в интервью "СЭ" отметил, что идеальными вариантами усиления "Зенита" стали бы полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук или хавбек ЦСКА Алан Дзагоев. Он также добавил, что нападающий питерцев Александр Кокорин талантлив даже по европейским меркам.

– "Зениту" не помешает усиление, – отметил Зинин.

– Имеете в виду кого-то конкретно?

– Считаю, идеальное усиление для петербуржцев – это Алексей Миранчук или, при условии стабилизации здоровья, Алан Дзагоев. Но и тот и другой вариант – из области финансовой фантастики. Из реального – взять сильного центрального атакующего полузащитника-легионера. Не был бы лишним и надежный центральный защитник с лидерской харизмой.

Можно, конечно, схитрить и обойтись без трансферов. Самые лучшие свои отрезки "Зенит" провел по принципу "отдай мяч сопернику, навяжи борьбу и нанеси удар, пока противник правильно не расставился". И здесь тренерская задача – сделать так, чтобы оппонент ошибался не при игре без мяча, а при игре с мячом. Вот тогда Кокорин и Ко снова будут на коне. Ну и, конечно, "Зениту" важно вернуть ту энергетику, которая у него была летом.

– Где должен играть Кокорин, чтобы много забивать?

– Раньше я считал, что для него оптимальна роль центрального нападающего на острие или доминанты в паре двух нападающих, причем даже не в 4-4-2, а в 3-5-2. Но сейчас считаю, что схема не столь важна. Важнее состояние куража и функционал Саши, а также качество снабжения нападающего мячами. Много фланговых подач, забросов за спины защитникам – это то, что ему нужно. А еще нужна своевременная доставка в свободные зоны, где он может проявить свои скоростные качества. Если все это есть, то при правильной концентрации будут и голы. Таланта у Кокорина очень много даже по европейским меркам. И отрадно, что высшее руководство "Зенита" не отпустило Кокорина летом, когда болельщики "жаждали крови". (Дмитрий СИМОНОВ)

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