Алексей Зинин: "Если бы "Краснодар" играл при стандартах у своих ворот так, как "Зенит", то шел бы на первом месте с приличным отрывом"

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин в интервью "СЭ" подчеркнул, что "Краснодар" шел бы на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, если бы не пропускал со стандартов. Он также добавил, что позиционное нападение – единственный серьезный минус "Зенита".

– Опираясь на статистику, мог бы предположить следующее. Если бы "Краснодар" играл при стандартах у своих ворот так, как это делает "Зенит", то шел бы на первом месте, причем с приличным отрывом, – сказал Зинин. – А если бы "Зенит" действовал при стандартах так, как "Краснодар", то питерцы расположились бы ближе к середине таблицы. Но я этого не скажу, иначе случится "разрыв шаблона". Ведь так долго и старательно нам с вами внушалось, что у "быков" игра безобразная, а у "Зенита" – близкая к эталону.

– В чем вы видите преимущество игры "Краснодара" над игрой "Зенита"?

– Давайте говорить обо всех отличиях, а не только о положительных. Там, где у "Зенита" углы спрятаны, у "Краснодара" они торчат, и команда сама же о них бьется. Речь прежде всего об обрезах в начальной стадии атак, о необязательных потерях мяча в простых ситуациях в предпоследней фазе атак, о нехватке того энергетического фарта, о котором мы говорили, ну и самое главное – о тех самых пресловутых "стандартах", из-за которых команда потеряла больше десяти (!) очков.

Зато у "Краснодара", тоже отчасти ограниченного, но с другого бока, есть очевидные плюсы там, где у "Зенита" не все гладко. Речь прежде всего о культивировании позиционного нападения.

– То есть тут мы добрались и до минусов "Зенита".

– Да, у "Зенита" немало недостатков, но позиционное нападение – это единственный действительно серьезный минус. Вспомним анатомию голов "Зенита" при Манчини. Команда блестяще умеет наказывать соперников за их ошибки, благо общий исполнительский уровень питерцев высокий. Подловить обрез, потерю – и тут же ужалить. Очень много голов – после длинных забросов и скидок. Фантастически много – после фланговых подач.

Чемпионат пришел к тому, что соперники питерцев стали упрощать свой футбол, меньше играть через центральную зону, чтобы не терять там мяч, плотнее страховать зоны на флангах, чтобы не давать питерцам подавать. А если соперник не ошибается, то и наказывать его трудно. Приходится созидать самим – и не через те зоны, к которым привыкли. (Дмитрий СИМОНОВ)

"Краснодар" идет на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги после 16 туров, набрав 27 очков. "Зенит" занимает вторую строчку с 30-ю баллами.

Полностью интервью Алексея Зинина