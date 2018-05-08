Алексей Тимошин назначен исполнительным директором "Динамо", Смертин стал советником гендиректора

Исполнительным директором "Динамо" стал Алексей Тимошин, сообщает официальный сайт московского клуба.

- АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" сообщает, что на должность исполнительного директора назначен Алексей Тимошин, ранее работавший в клубе заместителем генерального директора по безопасности, - говорится в сообщении. - Алексей Смертин, занимавший пост исполнительного директора, остается работать в клубе на должности советника генерального директора, перестановка обусловлена дополнительной нагрузкой, связанной с его работой в РФС.

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