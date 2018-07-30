Алексей Сутормин: "Старались надежно сыграть в обороне и оказать сопротивление "Спартаку"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин - о матче со "Спартаком" (0:1) в первом туре чемпионата России.

– Было приятно играть на такой арене при таком ажиотаже, – цитируют футболиста "Известия". – Старались не ударить в грязь лицом, надежно сыграть в обороне и оказать сопротивление "Спартаку ". К сожалению, пропустили нелепый гол в начале встречи, а потом создали не так много моментов у ворот противника. Отсюда такой результат. Но теперь надо двигаться дальше и прибавлять во многих компонентах.

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