Алексей Сутормин: "Посвящаю гол в ворота "Анжи" прабабушке, которая умерла месяц назад"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин признался, что посвятил гол, забитый в ворота "Анжи" (3:1) в матче 4-го тура РПЛ, своей прабабушке.

- Очень приятно забить первый гол в премьер-лиге, - сказал Сутормин в эфире канала "Матч Премьер". - Хотел бы посвятить его своей семье. Моя прабабушка месяц назад умерла в возрасте 99 лет. Она до последнего просила забить гол. Надеюсь, она видит меня. Посвящаю гол ей.

В первом тайме мы неплохо действовали, а во втором решили играть также. Мы давили, использовали моменты и забили. Никаких разговоров о результатах в команде нет - двигаемся от матча к матчу, стараемся набирать максимум очков.

"Оренбург" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.