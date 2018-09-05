Алексей Сутормин: "Оренбург" ни в коем случае не ставит "автобус"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин - о выступлении команды в нынешнем сезоне.

– "Оренбург" – главное открытие старта сезона. За счет чего удалось так "пошуметь"?

– На мой взгляд, мы просто дисциплинировано играли. У нас хороший коллектив, квалифицированный тренерский штаб. Старались организованно действовать в обороне и выбегать в контратаки, по максимуму использовать свои шансы. В принципе, удалось не позволить даже топ-клубам – "Спартаку", "Локомотиву" – создать много моментов у своих ворот.

– При этом нельзя сказать, что "Оренбург" ставит классический "автобус".

– Ни в коем случае. Перед нами всегда ставится задача по возможности доставлять мяч вперед и использовать зоны за спинами защитников. Нужно делать все как можно быстрее – и выбегать в контратаки, и опускаться назад. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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"Оренбург" занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 10 очков после шести игр.

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