Алексей Сутормин - о переносе матча "Оренбург" - "Крылья": "Это неприемлемые условия для боления"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин заявил, что для его команды будет лучше сыграть матч 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" в более благоприятную погоду. Эта встреча была пересена из-за морозной температуры.

- Испытываю двоякое чувство: мы готовились и ждали до последнего, что игра состоится. С другой стороны, надо понимать, что игра в морозную погоду - это риск получить травму, - сказал Сутормин в эфире канала "Матч Премьер". -Лучше сыграть в благоприятную погоду и для нас, и для болельщиков. Спасибо тем, кто собирался прийти на стадион. Мы готовились, но так случилось.

Мы старались не обращать внимания на погоду и готовились играть. Теперь будем двигаться дальше. Для боления это неприемлемые условия. Есть некоторые сожаления, что матч перенесен, хотелось играть даже в такую погоду.

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