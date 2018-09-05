Алексей Сутормин: "Не собираемся ложиться под "Зенит"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутромин поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в седьмом туре чемпионата России.

– В следующем туре "Оренбургу" играть как раз с "Зенитом". Кто-то уже предсказывает результат, учитывая, что у двух клубов один спонсор…

– Мы намерены биться! Чуть-чуть отдохнули, перезарядились. Этот урок в игре с "Динамо" пойдет на пользу. Нам надо добавлять. Никто не собирается ложиться под "Зенит". Ни в коем случае! Постараемся взять три очка и порадовать своих болельщиков. Дадим бой "Зениту"! (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Матч "Оренбург" - "Зенит" состоится 16 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени.

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