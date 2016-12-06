19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Сухой: "В РФПЛ по сравнению с ФНЛ футболисты быстрее на такт"

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Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА"Урал" (4:0) Алексей Сухой в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" подчеркнул, что в РФПЛ служить сложнее, чем в ФНЛ. Отметим, что для судьи поединок на "Арене ЦСКА" стал вторым в премьер-лиге в карьере.

– Какие у вас впечатления от РФПЛ?

– Переход из ФНЛ в РФПЛ, на мой взгляд, состоит в том, что все игроки на такт быстрее думают, перемещаются, мяч движется быстрее, сложнее подстраиваться.

– Для вас матч ЦСКА – "Урал" второй в карьере в РФПЛ – как приняли?

– Приняли тепло и адекватно.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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